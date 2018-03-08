Романтик из Ставрополя покорил соцсети

Проживающий в Ставрополье романтик удивил соцсети. Мужчина необычным способ доставил подарок своей даме сердца.

Из окна на шестом этаже парню сбросили ряд фрагментов материи, крепко перевязанных друг с другом. Далее человек привязал к веревке пакет и ушел. Посылка была поднята в окно, самого же парня и след простыл. Население Ставрополья считает, что именно так гражданин решил поздравить свою девушку с 8 марта. Они рады тому, что в городе еще, вероятно, остались настоящие романтики.

Никита Готский

В Сети с большой активностью обсуждают ролик, который удалось записать из дома, расположенном по проспекту Юности. В процессе записи можно увидеть, как мужчина отправляет посылку довольно оригинальным методом.