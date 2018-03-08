Романтик из Ставрополя покорил соцсети

В Сети с большой активностью обсуждают ролик, который удалось записать из дома, расположенном по проспекту Юности. В процессе записи можно увидеть, как мужчина отправляет посылку довольно оригинальным методом.
Романтик из Ставрополя покорил соцсетиСегодня, 18:01
Пользователь социальной сети наказал девушку за измену парню, который ушел в армию. Молодой человек разместил анкету девушки на сайтах для взрослых.
В городе Майкоп Адыгеи сегодня, 16 августа, произошел инцидент, в результате которого пострадала молодая пара. Мужчина попытался обнять свою девушку, а вместо
Вызов на пульт «01» поступил от местного жителя в 23:53. Примерно в километре от его дома, на территории дачного кооператива