Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

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Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

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| | Романтик из Ставрополя покорил соцсети

Романтик из Ставрополя покорил соцсети

Сегодня, 18:01
Проживающий в Ставрополье романтик удивил соцсети. Мужчина необычным способ доставил подарок своей даме сердца.

Романтик из Ставрополя покорил соцсети

 

В Сети с большой активностью обсуждают ролик, который удалось записать из дома, расположенном по проспекту Юности. В процессе записи можно увидеть, как мужчина отправляет посылку довольно оригинальным методом.

 
Из окна на шестом этаже парню сбросили ряд фрагментов материи, крепко перевязанных друг с другом. Далее человек привязал к веревке пакет и ушел. Посылка была поднята в окно, самого же парня и след простыл. Население Ставрополья считает, что именно так гражданин решил поздравить свою девушку с 8 марта. Они рады тому, что в городе еще, вероятно, остались настоящие романтики.

Никита Готский
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