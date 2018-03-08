Уникальный изумруд из Урала назвали «Марьин дар»

Найденный в январе на Мариининском прииске на Урале уникальный изумруд весом в 1,6 килограмм получил название. Чтобы определиться с названием работники Ростеха организовали конкурс. В опросе победителем стало название «Марьин дар».

Анна Котова

Ссамородок представляет собой кусок драгоценного камня 14 сантиметров в длину и 7 в ширину. В Ростехе поведали, что результаты конкурса подводились в два этапа. Первый этап заключал в себе выбор четырех вариантов названий из 2 тысяч, которые прислали россияне со всей страны. Определяться в выбором должны были члены жюри, в которое вошли: артистка Чулпан Хаматова, юмористка Юлия Михалкова, художник ювелирного бренда «Кристалл мечты» Юлия Пузырёва, а также шахтер, который нашел драгоценный камень, Матвей Гришин.На втором этапе конкурса оставшиеся названия публиковались в интернете, чтобы пользователи проголосовали за понравившийся им вариант. Всего голосовали 1000 человек, из которых 457 человек отдали предпочтение «Марьину дару», победившему в конкурсе. Данное название придумала жительница Екатеринбурга Находка является самой большой за последние 10 лет. Приблизительная стоимость самородка оценивается в четыре миллиона рублей.