Сексологи рассказали, как получить особое удовольствие 8 марта

Многие мужчины не знают, что подарить любимым дамам 8 марта. Секс-наставники советуют девушкам самим проявить инициативу, и намекнуть возлюбленным, что занятия любовью в этот день скажутся только положительно.

Никита Готский

Правило, что секс любят только мужчины, а дамы предпочитают душевные беседы до утра, уже не обладает актуальностью. Специалисты предлагают девушкам рассказать любимым о таком подарке на 8 марта, как день страстного секса. К примеру, дабы удивить в хорошем смысле этого слова своего возлюбленного, девушкам рекомендуется позвать его на ужин, а вместе вечернего наряда надеть ролевой костюм. Увидев это, мужчина сразу догадается, чего от него хотят.Многие девушки не могут испытать оргазм. По данным сексологов, дамам нужно не бояться изучать свое тело. Для большинства самопознание завершается на стимуляции клитора. Специалисты говорят, если женщина желает испытать также и вагинальный, а не только клиторный, оргазм, ей следует пробуждать незадействованные эрогенные точки.