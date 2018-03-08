Водитель из Ростова спел песню о пробках на дорогах

Молодой человек из Ростова спел грустную композицию о местных пробках. Он трудится курьером и все рабочее время проводит за «баранкой», поэтому ему очень хорошо известно, что такое продолжительное время стоять в заторах.
Водитель из Ростова спел песню о пробках на дорогахСегодня, 17:28
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