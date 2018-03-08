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| | Водитель из Ростова спел песню о пробках на дорогах

Водитель из Ростова спел песню о пробках на дорогах

Сегодня, 17:28
Автомобилист из Ростова спел песню, как ему надоели дорожные пробки. Ролик творчества парня попал в «паутину».

Водитель из Ростова спел песню о пробках на дорогах

 

Молодой человек из Ростова спел грустную композицию о местных пробках. Он трудится курьером и все рабочее время проводит за «баранкой», поэтому ему очень хорошо известно, что такое продолжительное время стоять в заторах.

 
Как говорит парень, он сильно расстраивается из-за разного рода ситуаций на проезжих частях Ростова. Однажды он услышал по радио хит «Пиццы» и попытался его перепеть. Ему удалось очень быстро сочинить собственный текст. Талантливый водитель немного изменил песню группы, куплеты ему выдумывать не пришлось. На одном из каналов есть ролики, в которых он тоже хорошо поет о злободневных делах автомобилистов донской столицы.

Никита Готский
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