Феминистки Санкт-Петербурга отметили 8 марта митингом

В честь 8 марта феминистки Санкт-Петербурга собрались в Овсянниковском саду. Выступить за права женщин пришли и мужчины. Митингующие пришли на акцию с плакатами.

Сегодня в Овсянниковском саду Санкт-Петербурга местные феминистки провели акцию за права женщин. Митингующие требовали увеличения заработных плат для женщин, работающих в различных областях, а также расширения возможностей продвижения по карьерной лестнице для представительниц прекрасного пола. Высказаться в защиту прав противоположного пола пришли и многие мужчины. Участники акции также раскритиковали нарушения прав женщин.

Виктория Озерова

Следует отметить, что акция была согласованной. В ее начале правоохранитель поздравил женщин с праздником и попросил не нарушать установленные правила проведения митингов.