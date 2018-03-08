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| | Феминистки Санкт-Петербурга отметили 8 марта митингом

Феминистки Санкт-Петербурга отметили 8 марта митингом

Сегодня, 17:23
В честь 8 марта феминистки Санкт-Петербурга собрались в Овсянниковском саду. Выступить за права женщин пришли и мужчины. Митингующие пришли на акцию с плакатами.

Феминистки Санкт-Петербурга отметили 8 марта митингом

 

Сегодня в Овсянниковском саду Санкт-Петербурга местные феминистки провели акцию за права женщин. Митингующие требовали увеличения заработных плат для женщин, работающих в различных областях, а также расширения возможностей продвижения по карьерной лестнице для представительниц прекрасного пола. Высказаться в защиту прав противоположного пола пришли и многие мужчины. Участники акции также раскритиковали нарушения прав женщин.

 

Следует отметить, что акция была согласованной. В ее начале правоохранитель поздравил женщин с праздником и попросил не нарушать установленные правила проведения митингов.
Виктория Озерова
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