Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя Любименядолго: Фанаты гадают, кому Волочкова шлет любовные послания Гаджет iPhone 6 подешевел в пределах России до 23 000 рублей Сюрприз для Галкина: Киркоров признался Пугачевой в любви на 8 марта
| | Голая девушка поздравила Ростов с 8 марта

Голая девушка поздравила Ростов с 8 марта

Сегодня, 17:05
В соцсети «ВКонтакте» в одном из сообществ, посвящённом Ростову-на-Дону, девушка, которая предпочла остаться анонимной, поздравила всех ростовчанок с Международным женским днём, обнародовав весьма эротичную фотографию.

Голая девушка поздравила Ростов с 8 марта

 

На снимке, который появился в одном из публичных сообществ Ростова, незнакомка с подтянутой фигурой и довольно пышными формами запечатлела себя в зеркале, украсив снимок многочисленными разноцветными сердцами. В описании к фотографии таинственная ростовчанка пожелала дамам, проживающим в Ростове, обзавестись «нормальными самцами», попутно пожелав дамам всего наилучшего. В комментариях сразу же начали проявлять себя мужчины, посчитавшие себя «нормальными самцами», а некоторые из них даже перечисляли свои достоинства, чтобы обратить внимание дам на свою персону.

 

Заметим, некоторые полные девушки, откликнувшиеся в комментариях на пожелания ростовчанки, заявили о том, что подобные фотографии являются лучшей мотивацией в работе над своим телом. В ответ на комментарий девушки многие мужчины начали заваливать ростовчанку комплиментами, убедив её в том, что тело в женщине не главное, чем подняли ей настроение.
Александр Вест
Новости по теме
В Ростове маршрутки разъезжают без окон
В Ростове маршрутки разъезжают без окон

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ Ростова-на-Дону популярность набирает обсуждение фотографии маршрутного такси, в котором в задней

В Ростове девушку терроризирует интимными фотографиями незнакомка из соцсети
В Ростове девушку терроризирует интимными фотографиями незнакомка из соцсети

Сначала она предложила обычное дружеское общение, но спустя кое-какое время начала присылать фотографии, на которых девушка голая.
Глюкоза показала уникальный снимок, сделанный во время тренировки с мужем

Глюкоза показала уникальный снимок, сделанный во время тренировки с мужем

Известная российская певица Глюкоза на своей странице в социальной сети Instagram показала, как вместе с мужем Александром Чистяковым занимается йогой. Девушка

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости