Голая девушка поздравила Ростов с 8 марта

В соцсети «ВКонтакте» в одном из сообществ, посвящённом Ростову-на-Дону, девушка, которая предпочла остаться анонимной, поздравила всех ростовчанок с Международным женским днём, обнародовав весьма эротичную фотографию.

На снимке, который появился в одном из публичных сообществ Ростова, незнакомка с подтянутой фигурой и довольно пышными формами запечатлела себя в зеркале, украсив снимок многочисленными разноцветными сердцами. В описании к фотографии таинственная ростовчанка пожелала дамам, проживающим в Ростове, обзавестись «нормальными самцами», попутно пожелав дамам всего наилучшего. В комментариях сразу же начали проявлять себя мужчины, посчитавшие себя «нормальными самцами», а некоторые из них даже перечисляли свои достоинства, чтобы обратить внимание дам на свою персону.

Александр Вест

Заметим, некоторые полные девушки, откликнувшиеся в комментариях на пожелания ростовчанки, заявили о том, что подобные фотографии являются лучшей мотивацией в работе над своим телом. В ответ на комментарий девушки многие мужчины начали заваливать ростовчанку комплиментами, убедив её в том, что тело в женщине не главное, чем подняли ей настроение.