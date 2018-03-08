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| | Жительниц Ростова-на-Дону с 8 марта поздравил «снежный скульптор»

Жительниц Ростова-на-Дону с 8 марта поздравил «снежный скульптор»

Сегодня, 17:01
Необычное поздравление с Международным женским днем получили жительницы Ростова-на-Дону. Местный «творец» создал для них в этот день скульптуру из снега.

Жительниц Ростова-на-Дону с 8 марта поздравил «снежный скульптор»

 

В социальной сети «ВКонтакте» неизвестный разместил необычное поздравление для женщин донской столицы. Публикация появилась в группе Ростова-на-Дону. На фотографии, прикрепленной к посту, изображена фигура из снега. Из сугробов автор выстроил надпись «8 марта», причем буква «м» выглядит как держащиеся за руки мужчина и женщина. Неизвестный подписался как «снежный скульптор из Левенцовки», так что можно предположить, что найти фигуру можно в соответствующем районе города.

Пользователи пока никак не отреагировали на необычное поздравление, кроме лайков.
Виктория Озерова
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