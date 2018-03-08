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| | Эксперты назвали самые сексуальные женские профессии

Эксперты назвали самые сексуальные женские профессии

Сегодня, 16:58
Эксперты решили поведать общественности, какие именно профессии являются сексуальными по мнению мужчин. Дело в том, что мужчинам нравится, когда о них заботится совершенно незнакомая женщина.

Эксперты назвали самые сексуальные женские профессии

 

Профессия медсестры является одной из сексуальных. Большинство пациентов больниц - одинокие мужчины, пытающиеся разобраться в своей жизни. Именно в момент отчаяния появляется красивая медсестра, которая бескорыстно ухаживает, и заботится о мужчине.

Эксперты назвали самые сексуальные женские профессии

 

Еще одной профессией в списке экспертов значится стюардесса. Мужчины привыкли к контролю и к тому, что твердо стоят на земле. Однако во время полетов им не чуждо чувство тревоги. И в этот момент к ним подойдет стюардесса, успокоит и предложит чего-нибудь выпить. В таких случаях мужчины готовы позвать их с собой на край света.

Эксперты назвали самые сексуальные женские профессии

 

Следующей в рейтинге стоит профессия парикмахера. По мнению мужчин, сексуальной является мастер стрижек. Дело в том, что девушка, которую молодой человек видит впервые в жизни, перебирает волосы, любуется результатом. Однако главное – это то, что она делает мужчину ухоженным и более привлекательным не для себя, а для окружающих. Также привлекательной и эротичной считается профессия официантки. Многие задаются вопросом, зачем мужчины часто посещают кофе и рестораны. Эксперты нашли ответ - там совершенно незнакомая девушка позаботится о еде и угодит вкусам клиента.
Анна Котова
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