Эксперты назвали самые сексуальные женские профессии

Эксперты решили поведать общественности, какие именно профессии являются сексуальными по мнению мужчин. Дело в том, что мужчинам нравится, когда о них заботится совершенно незнакомая женщина.

Профессия медсестры является одной из сексуальных. Большинство пациентов больниц - одинокие мужчины, пытающиеся разобраться в своей жизни. Именно в момент отчаяния появляется красивая медсестра, которая бескорыстно ухаживает, и заботится о мужчине.

Еще одной профессией в списке экспертов значится стюардесса. Мужчины привыкли к контролю и к тому, что твердо стоят на земле. Однако во время полетов им не чуждо чувство тревоги. И в этот момент к ним подойдет стюардесса, успокоит и предложит чего-нибудь выпить. В таких случаях мужчины готовы позвать их с собой на край света.

Анна Котова

Следующей в рейтинге стоит профессия парикмахера. По мнению мужчин, сексуальной является мастер стрижек. Дело в том, что девушка, которую молодой человек видит впервые в жизни, перебирает волосы, любуется результатом. Однако главное – это то, что она делает мужчину ухоженным и более привлекательным не для себя, а для окружающих. Также привлекательной и эротичной считается профессия официантки. Многие задаются вопросом, зачем мужчины часто посещают кофе и рестораны. Эксперты нашли ответ - там совершенно незнакомая девушка позаботится о еде и угодит вкусам клиента.