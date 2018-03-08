Женщин Тюмени с 8 марта поздравил виртуальный Владимир Путин

В Тюмени в ТЦ «Гудвин» Владимир Путин несколько часов поздравлял горожанок с Международным женским днем. Делал это не сам президент, а его виртуальная версия. Среди жителей Тюмени все больше набирает популярность приложение «Фото с Путиным».

Сегодня в Тюмени в ТЦ «Гудвин» прошла акция в честь 8 марта. Каждая желающая жительница и гостья города смогла получить фото, на котором Владимир Путин вручает ей букет цветов. Между тем, отмечают организаторы мероприятия, с 3D-моделью президента с цветами в руках также охотно фотографировались сегодня и мужчины. Акция продлится до 18 марта.

Виктория Озерова

Напомним, что приложение «Фото с Путиным» разработал студент ТУИ Ярослав Попов, его в своих смартфонах имеют более 10 тысяч человек. Программа, используя 3D-метку, воссоздает 3D-модель президента РФ, позволяя получить с ним общее фото. Приложение можно скачать в AppStore и PlayMarket.