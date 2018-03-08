«Мужская открытка» нижегородцев вошла в Книгу рекордов России

8 марта в честь праздника более 700 жителей Нижнего Новгорода выстроились в специальную «Мужскую открытку». Представители сильного пола, поздравившие таким образом женщин, установили новый рекорд.

Виктория Озерова

Сегодня утром у Чкаловской лестницы в виде восьмерки в Нижнем Новгороде прошла необычная встреча. Мужчины устроили акцию к 8 марта. 728 представителей сильного пола выстроились в «Мужскую открытку», поздравив таким образом женщин с их днем. Данное достижение запечатлел для Книги рекордов РФ Леонид Сенаторов, отметив, что большой флешмоб с участием одних мужчин он регистрирует впервые.Это не первая «Мужская открытка» нижегородцев: в прошлом году они также устраивали флешмоб, просто рекорд не регистрировали, в этот раз в акции приняли участие первые лица города, в том числе и врио губернатора области Никитин. На следующий год жители Нижнего Новгорода планируют превзойти свое же достижение.