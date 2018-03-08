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| | «Мужская открытка» нижегородцев вошла в Книгу рекордов России

«Мужская открытка» нижегородцев вошла в Книгу рекордов России

Сегодня, 16:22
8 марта в честь праздника более 700 жителей Нижнего Новгорода выстроились в специальную «Мужскую открытку». Представители сильного пола, поздравившие таким образом женщин, установили новый рекорд.

«Мужская открытка» нижегородцев вошла в Книгу рекордов России

 

Сегодня утром у Чкаловской лестницы в виде восьмерки в Нижнем Новгороде прошла необычная встреча. Мужчины устроили акцию к 8 марта. 728 представителей сильного пола выстроились в «Мужскую открытку», поздравив таким образом женщин с их днем. Данное достижение запечатлел для Книги рекордов РФ Леонид Сенаторов, отметив, что большой флешмоб с участием одних мужчин он регистрирует впервые.

 

Это не первая «Мужская открытка» нижегородцев: в прошлом году они также устраивали флешмоб, просто рекорд не регистрировали, в этот раз в акции приняли участие первые лица города, в том числе и врио губернатора области Никитин. На следующий год жители Нижнего Новгорода планируют превзойти свое же достижение.
Виктория Озерова
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