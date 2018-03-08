В Казани танкисты гусеницами нарисовали огромное сердце к 8 Марта

Как и во всем, что связано с воинским делом, важна правильная стратегия. Именно поэтому изначально курсанты точно выстроили маршрут своего движения. Видео того, что в итоге у них получилось они сняли с высоты птичьего полета и на данный момент оно доступно на видеохостинге YouTube. После проведенного флешмоба один из курсантов подарил девушке красную розу.
В Казани танкисты гусеницами нарисовали огромное сердце к 8 МартаСегодня, 15:46
Автомобилисты из Ростова-на-Дону решили поздравить прекрасную половину города с 8 марта, организовав необычный флешмоб. Сообщается, что водители выложили из
В элитном доме Казани, мужчина упал в шахту лифта с высоты в 20 метров. В городской больнице его сердце остановилось.
За неделю ролик, на котором изображен Чернобыль с высоты птичьего полета, набрал более миллиона просмотров на видеохостинге YouTube. Монтажом занимался