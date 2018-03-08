В Казани танкисты гусеницами нарисовали огромное сердце к 8 Марта

Обучающиеся в танковом училище Казани курсанты решили показать, что несмотря на суровость выбранного ими дела всей жизни, они остаются романтиками. Для этого они на своих боевых машинах выехали в заснеженное поле, где нарисовали гусеницами огромное сердце, посвященное всем женщинам России.

Николай Офицеров

Как и во всем, что связано с воинским делом, важна правильная стратегия. Именно поэтому изначально курсанты точно выстроили маршрут своего движения. Видео того, что в итоге у них получилось они сняли с высоты птичьего полета и на данный момент оно доступно на видеохостинге YouTube. После проведенного флешмоба один из курсантов подарил девушке красную розу.Не отстают от своих коллег в Казани также и десантники в Рязани, которые устроили в честь 8 марта настоящее воздушное шоу. В Севастополе же, в свою очередь, моряки решили поздравить женщин с Международным женским днем с палубы флагмана Черноморского флота.