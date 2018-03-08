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| | Сеть «взорвал» снимок младшей дочери Криштиану Роналду

Сеть «взорвал» снимок младшей дочери Криштиану Роналду

Сегодня, 15:28
Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес впервые показала свою новорожденную дочь крупным планом. Фотография малышки появилась в Instagram испанской манекенщицы.

Сеть «взорвал» снимок младшей дочери Криштиану Роналду

 

Пользователи Сети впервые смогли рассмотреть младшую дочь звезды футбола Криштиану Роналду. Недавно мама малышки и возлюбленная футболиста Джорджина Родригес в Instagram показала снимок, где крупным планом видно лицо Аланы Мартины. Поклонники посчитали, что девочка внешне очень напоминает самого футболиста в юности.

Сеть «взорвал» снимок младшей дочери Криштиану Роналду

 

Стоит отметить, что 33-летний Криштиану Роналду является многодетным отцом. Совместно с моделью Джорджиной Родригес он воспитывает совместную дочь Алану Мартину, а также маленьких близнецов Матео и Эву Марию, и своего старшего семилетнего сына Криштиану Роналду младшего.
Светлана Славянская
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