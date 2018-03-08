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| | Стюардесса нашла своего избранника благодаря конфликту с «Аэрофлотом»

Стюардесса нашла своего избранника благодаря конфликту с «Аэрофлотом»

Сегодня, 15:22
Бывшая стюардесса, работавшая в компании «Аэрофлот», нашла своего избранника благодаря конфликту с работодателями. Причиной скандала стала дискриминация.

Стюардесса нашла своего избранника благодаря конфликту с «Аэрофлотом»

 

Примерно год назад в компании «Аэрофлот» внесли новые правила: на дневные рейсы нельзя ставить бортпроводниц с размером одежды больше 46, а также на рейсы, которые летели заграницу, посылали только молодых. Из-за этого 400 работниц подали на компанию в суд, а скандал горячо обсуждался в прессе. Именно благодаря этому скандалу одна из стюардесс нашла свою вторую половинку.

Женщина рассказала, что в сети «ВКонтакте» ее нашел один журналист, который планировал сделать про конфликт сюжет. Во время длительного общения пара поняла, что это не просто общение, а любовь. Общий язык пара нашла благодаря тому, что корреспондент с детства обожал небо, так как его отец был командиром Ту-154.

В данный момент женщина работает в красноярской компании «КрасАвиа», а также ждет подарок на 8 марта, который ее возлюбленный отправил «Почтой России». Бывшая стюардесса не знает, как ей быть. Дело в том, что в своей квартире она только начала обживаться, попрощалась с Москвой, но город не стал ее отпускать, а в жизни появился мужчина.
Анна Котова
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