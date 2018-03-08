Новый электробус Ростова-на-Дону заржавел

Один из жителей Ростова-на-Дону в соцсетях пожаловался на то, что недавно выпущенный на маршруты в городе электробус совсем не новый. На это, по мнению ростовчанина, указывает то, что в салоне транспорта уже появилась ржавчина.

Виктория Озерова

Жители Ростова-на-Дону обсуждают в Сети ситуацию с новым электробусом. Один из горожан проинформировал в социальной сети «ВКонтакте» о том, что на одном из окон данного общественного транспорта появилась ржавчина. Это возмутило ростовчанина, и он задался вопросом, действительно ли электробус новый и был приобретен специально для Донской столицы. Пользователи поддержали автора публикации, отметив, что транспорт на самом деле не выглядит новым.Некоторые ростовчане уточнили, что этот электробус является тестовым. Его привезли из другого города, чтобы обучить водителей, а «настоящий» новый электробус пока стоит в депо.