Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя Любименядолго: Фанаты гадают, кому Волочкова шлет любовные послания Гаджет iPhone 6 подешевел в пределах России до 23 000 рублей Сюрприз для Галкина: Киркоров признался Пугачевой в любви на 8 марта
| | Новый электробус Ростова-на-Дону заржавел

Новый электробус Ростова-на-Дону заржавел

Сегодня, 15:13
Один из жителей Ростова-на-Дону в соцсетях пожаловался на то, что недавно выпущенный на маршруты в городе электробус совсем не новый. На это, по мнению ростовчанина, указывает то, что в салоне транспорта уже появилась ржавчина.

Новый электробус Ростова-на-Дону заржавел

 

Жители Ростова-на-Дону обсуждают в Сети ситуацию с новым электробусом. Один из горожан проинформировал в социальной сети «ВКонтакте» о том, что на одном из окон данного общественного транспорта появилась ржавчина. Это возмутило ростовчанина, и он задался вопросом, действительно ли электробус новый и был приобретен специально для Донской столицы. Пользователи поддержали автора публикации, отметив, что транспорт на самом деле не выглядит новым.

Некоторые ростовчане уточнили, что этот электробус является тестовым. Его привезли из другого города, чтобы обучить водителей, а «настоящий» новый электробус пока стоит в депо.
Виктория Озерова
Новости по теме
Власти Ростова потратят 37,1 млн рублей на покупку электробуса
Власти Ростова потратят 37,1 млн рублей на покупку электробуса

Власти Ростова-на-Дону выделили из городского бюджета 37 100 000 рублей на приобретение электрического автобуса. Соответствующие данные были опубликованы на

В Петербурге появился первый электробус КамАЗ
В Петербурге появился первый электробус КамАЗ

В Санкт-Петербурге начались испытания первого отечественного электробуса КамАЗ-6282, он рассчитан на 85 пассажиров. Размер салона относит данную единицу

В Москве по улице Пятницкой будет ездить электробус
В Москве по улице Пятницкой будет ездить электробус

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в скором времени по пешеходной улице сможет беспрепятственно следовать электробус.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости