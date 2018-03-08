Составлен список креативных подарков дамам на 8 марта

Многие мужчины в преддверии 8 марта задаются вопросом относительно выбора подарка, который может похвастаться своей уникальностью, но и не быть очередной безделушкой, пылящейся на полке книжного шкафа.

Александр Вест

Каждый год цветы занимают лидерские позиции в перечне наиболее востребованных подарков на Международный женский день. Согласно официальной статистике, цветы дамам вручают на 8 марта более 70% мужчин. Украшения и различная косметика уступают праздничным букетам, так как лишь 30% мужчин дарят подобные презенты своим любимым женщинам. Также примерно 20% представителей сильного пола приобретают в качестве подарка бытовую технику и нижнее бельё.Мужчины, желающие удивить свою даму сердца, могут приобрести туристические путешествия, причём на подобную поездку можно потратить как целое состояние, так и 15-25 тысяч рублей. Стоит отметить, билет на концерт может порадовать творческую девушку, а любительницу экстрима удивят абонементы на прыжки с парашютом, или же горнолыжный спуск.