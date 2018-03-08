Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

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Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

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8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

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| | Составлен список креативных подарков дамам на 8 марта

Составлен список креативных подарков дамам на 8 марта

Сегодня, 15:04
Многие мужчины в преддверии 8 марта задаются вопросом относительно выбора подарка, который может похвастаться своей уникальностью, но и не быть очередной безделушкой, пылящейся на полке книжного шкафа.

Составлен список креативных подарков дамам на 8 марта

 

Каждый год цветы занимают лидерские позиции в перечне наиболее востребованных подарков на Международный женский день. Согласно официальной статистике, цветы дамам вручают на 8 марта более 70% мужчин. Украшения и различная косметика уступают праздничным букетам, так как лишь 30% мужчин дарят подобные презенты своим любимым женщинам. Также примерно 20% представителей сильного пола приобретают в качестве подарка бытовую технику и нижнее бельё.

Мужчины, желающие удивить свою даму сердца, могут приобрести туристические путешествия, причём на подобную поездку можно потратить как целое состояние, так и 15-25 тысяч рублей. Стоит отметить, билет на концерт может порадовать творческую девушку, а любительницу экстрима удивят абонементы на прыжки с парашютом, или же горнолыжный спуск.
Александр Вест
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