В Череповце наградили школьницу за спасение жизни раненого подростка

7 марта начальник УМВД Владимир Иванов наградил почетной грамотой 17-летнюю Елену Талицкую за спасение жизни раненого 14-летнего подростка.

Как оказалось, 19 февраля школьница Елена возвращалась домой, когда встретила раненого молодого парня. Подросток оказался одноклассником Талицкой. Юноша попросил девушку помочь ему, так как его сильно ударили ножом. Елена осмотрела ранение, а затем зажала его рукой, чтобы остановить кровь и сообщила о случившемся скорой и полиции. Хирург сообщил, что если бы девушка не помогла парню, его ждал бы летальный исход.

Татьяна Преображенская

Полковник поблагодарил юную спасительницу за мужество и неравнодушие к чужому горю. Он добавил, что школьница не испугалась и сделала все возможное для того, чтобы спасти пострадавшему жизнь, несмотря на свой возраст.