Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | В Череповце наградили школьницу за спасение жизни раненого подростка

В Череповце наградили школьницу за спасение жизни раненого подростка

Вчера, 22:52
7 марта начальник УМВД Владимир Иванов наградил почетной грамотой 17-летнюю Елену Талицкую за спасение жизни раненого 14-летнего подростка.

В Череповце наградили школьницу за спасение жизни раненого подростка

 

Как оказалось, 19 февраля школьница Елена возвращалась домой, когда встретила раненого молодого парня. Подросток оказался одноклассником Талицкой. Юноша попросил девушку помочь ему, так как его сильно ударили ножом. Елена осмотрела ранение, а затем зажала его рукой, чтобы остановить кровь и сообщила о случившемся скорой и полиции. Хирург сообщил, что если бы девушка не помогла парню, его ждал бы летальный исход.

В Череповце наградили школьницу за спасение жизни раненого подростка

 

Полковник поблагодарил юную спасительницу за мужество и неравнодушие к чужому горю. Он добавил, что школьница не испугалась и сделала все возможное для того, чтобы спасти пострадавшему жизнь, несмотря на свой возраст.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
В Томской области школьница убила пенсионерку нанеся более 100 ударов ножом
В Томской области школьница убила пенсионерку нанеся более 100 ударов ножом

В Томской области школьницу подозревают в убийстве пожилой соседки. Сообщается, что 85-летняя женщина получила более 100 ударов ножом. Как передает

В Харькове милиционеры собирают деньги на лечение раненого коллеги
В Харькове милиционеры собирают деньги на лечение раненого коллеги

Милиционеры Харьковской области делают все возможное, чтобы собрать сумму, необходимую для лечения своего коллеги Олега Портаненко, серьезно раненого во время

В Октябрьском районе раскрыт разбой
В Октябрьском районе раскрыт разбой

«Скорая помощь» успела доставить раненого молодого человека в больницу, а полицейские по приметам задержали подозреваемых.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости