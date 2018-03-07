Жители Магадана выбирают смартфоны с поддержкой 4G

По итогам развития LTE стало ясно, что жители Магадана начали больше покупать «умные» телефоны, поддерживающие 4G. Продажи таких смартфонов выросли с показателя 38% в 2016 году до 61% в 2017.

С 2016 года в Магадане начали увеличивать количество базовых станций, которые обеспечивают работу 4G, в результате чего весь город был покрыт LTE-частотами равномерно. Благодаря этому выросли и средние показатели скорости Интернета с 3 до 15 мегабайт в секунду. Следовательно, значительно увеличились и продажи смартфонов, поддерживающих функцию 4G: если в 2016 году покупали только 38% таких телефонов, то в 2017 - 61%.7 марта в магаданском Муниципальном центре культуры состоялось мероприятие по случаю 8 марта. На сцене выступали многочисленные студии народного и современного танца, вокальные ансамбли и оркестр духовой и эстрадной музыки.6 марта стало известно о том, что власти Магадана объявили про электронный аукцион, целью которого является привлечение кредита на следующие два года. Это необходимо городу для погашения долговых обязательств и покрытия дефицита в бюджете.