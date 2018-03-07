Пробки в Воронеже достигли 10 баллов

Сегодня пробки на дорогах в Воронеже составили десять баллов. Также в городе зафиксировали 13 аварий.

Никита Готский

Согласно имеющимся данным, воронежские пробки к вечеру достигли десять баллов, скорость передвижения на определенных участках упала до 3 км/ч. СМИ сообщают, что 7 марта в пределах населенного пункта правоохранители зафиксировали 13 ДТП. Наибольшие заторы возникли в Ленинском и Центральном районах на проспекте Революции, Кольцовской и Плехановской.Пробки происходили на Московском проспекте, бульваре Победы, 9 января и других. Существенно ухудшило ситуацию предпраздничное время: немалое число людей спешит приобрести сувениры матерям и женам.