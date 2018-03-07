Реутов оказался самым дорогим городом в ближнем Подмосковье

Риэлторы назвали самые дорогие города ближнего Подмосковья. Как оказалось, цена жилья зависит от транспортной развязки района.

Никита Готский

Первое место занял наукоград Реутов. Там стоимость одного квадратного метра составляет чуть более 115 тысяч рублей. Это можно объяснить тем, что населенный пункт располагается возле самой Москвы и МКАД, также здесь имеется станция метр «Новокосино».На втором месте находится Красногорк. Цена одного «квадрата» в этом населенном пункте обойдется потенциальному клиенту в 106,2 тысячи рублей. Немного отстает город Котельники 106,1 тысячи рублей. В двух последних двух городах находятся остановки подземки: «Котельники» в одноименном поселении и «Мякинино» в Красногорске. В первой «десятке» также внесены Химки Одинцово, Люберцы и другик.