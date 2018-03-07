Реутов оказался самым дорогим городом в ближнем Подмосковье

Первое место занял наукоград Реутов. Там стоимость одного квадратного метра составляет чуть более 115 тысяч рублей. Это можно объяснить тем, что населенный пункт располагается возле самой Москвы и МКАД, также здесь имеется станция метр «Новокосино».
На втором месте находится Красногорк. Цена одного «квадрата» в этом населенном пункте обойдется потенциальному клиенту в 106,2 тысячи рублей. Немного отстает город Котельники 106,1 тысячи рублей. В двух последних двух городах находятся остановки подземки: «Котельники» в одноименном поселении и «Мякинино» в Красногорске. В первой «десятке» также внесены Химки Одинцово, Люберцы и другик.