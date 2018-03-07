Названы самые популярные подарки к 8 марта

С приближением Международного женского дня все больше возрастает покупательский спрос на подарки, многие из которых успели стать покупательскими трендами. О том, какие товары покупают чаще всего на 8 марта, рассказал владелец известной сети магазинов.

По словам владельца мультибрединговой сети магазинов, в последние годы изменилось восприятие покупателями товаров из интимной сферы, из-за чего стремительно снижаются их продажи. В то же время перед такими праздниками, как Международный женский день, продается много нижнего белья, массажеров, тренажеров Кегеля и разных общеукрепляющих приспособлений.Лидером продаж остается нижнее белье. После него идут духи и косметические средства, массажные масла, обычные или ароматизированные свечи. Разнообразные интимные вакуумные игрушки и женские тренажеры занимают только третью позицию в рейтинге. Четвертое место принадлежит интимным тренажерам для мужчин. Пятые в перечне товары из категории БДСМ и разнообразных фетишей. Зимой ожидается увеличения продаж товаров БДСМ в связи с выходом «50 оттенков серого».