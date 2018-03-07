Парковка машин в аэропорту Сочи оказалась самой дорогой в России

Парковки аэропортов Кубани оказались самыми дорогостоящими в России. Об этом свидетельствует исследование ресурса OneTwoTrip.

Никита Готский

Авиагавань Сочи признали одним из самых дорогостоящих га территории РФ по цене продолжительности парковки легкового транспорта. Как сообщается, недельная стоимость парковки в аэропорту составляет 4,2 тысячи рублей. Эти же деньги водителям придется отдать в воздушных гаванях Минеральных вод, Краснодара и Анапы.Самая дорогая парковка в Симферополе, там недельная стоянка стоит 8,4 тысячи рублей. Самая бюджетная парковка в московском Шереметьево, а также аэропортах Нового Уренгоя и Перми. Там транспорт станет ожидать своего владельца за полторы тысячи рублей.Сочинский аэропорт ждет роста пассажиропотока в связи с мундиалем 2018 года. Суточный пассажиропоток в сутки может вырасти до 35 000 человек, а число рейсов 125.