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| | Парковка машин в аэропорту Сочи оказалась самой дорогой в России

Парковка машин в аэропорту Сочи оказалась самой дорогой в России

Вчера, 21:28
Парковки аэропортов Кубани оказались самыми дорогостоящими в России. Об этом свидетельствует исследование ресурса OneTwoTrip.

Парковка машин в аэропорту Сочи оказалась самой дорогой в России

 

Авиагавань Сочи признали одним из самых дорогостоящих га территории РФ по цене продолжительности парковки легкового транспорта. Как сообщается, недельная стоимость парковки в аэропорту составляет 4,2 тысячи рублей. Эти же деньги водителям придется отдать в воздушных гаванях Минеральных вод, Краснодара и Анапы.

Самая дорогая парковка в Симферополе, там недельная стоянка стоит 8,4 тысячи рублей. Самая бюджетная парковка в московском Шереметьево, а также аэропортах Нового Уренгоя и Перми. Там транспорт станет ожидать своего владельца за полторы тысячи рублей.

Сочинский аэропорт ждет роста пассажиропотока в связи с мундиалем 2018 года. Суточный пассажиропоток в сутки может вырасти до 35 000 человек, а число рейсов 125.
Никита Готский
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