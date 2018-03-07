СМИ рассказали обо всех питомцах Путина

Самая занятая работа – это должность президента страны. Именно по этому многие люди считают, что из-за нехватки времени у президентов разных стран не может быть домашнего питомца. Чтобы разубедить общественность журналисты решили поведать обо всех домашних животных Владимира Владимировича Путина.

Дело в том, что путину очень часто в подарок преподносят животных. Так, в результате встречи с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в доме руководителя России появился щенок алабая по кличке Верный. Отметим, что в Туркменистане данная порода собак считается достоянием. В 2009 году Гурбангулы Бердымухамедов подарил двух переднеазиатских леопардов. Малышей вымирающего вида животных поселили в питомнике в Сочи.

Отметим, что на большинстве фотографий в интернете можно увидеть Владимира Путина в компании лабрадора по кличке Конни. Однако он некоторое время назад умер, но оставил после себя потомство. Все щенки были раздарены в разные части страны. Следующим питомцев главы государства стал щенок каракачанской собаки, которую подарил Путину премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. В результате конкурса питомец получил кличку Баффи.

Анна Котова

Также у президента есть друг акита-ину по кличке Юмэ. На 56-й день рождения Путину подарили тигрицу, а по прошествии 5 лет глава государства основал фонд по защите амурских тигров. Однако самым любимым животным у Владимира Путина остаются лошади, которых ему также преподносили ему в дар.