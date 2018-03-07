«Лучше драгоценности»: Девушки реже стали просить iPhone ради «понтов»Вчера, 20:11
Многие пользователи до сих пор не понимают, чем отличаются между собой новые смартфоны компании Apple. Эксперты издания Forbes рассказали, в чем же разница
Эксперты из KeyBanc Capital Markets провели исследование, в котором выяснили, что смартфон iPhone 7 всё ещё продается лучше, нежели модели текущего года iPhone
Эксперты отмечают, iPhone 6 продается намного лучше чем iPhone 6 Plus. Как не странно, «шестерку» покупают в три раза больше, чем «плюс».