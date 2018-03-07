«Лучше драгоценности»: Девушки реже стали просить iPhone ради «понтов»

В Массачусетском технологическом институте провели анализ, опросив женщин на предмет того, почему они хотят в подарок iPhone на Международный женский день. Итоги поразили экспертов, как сообщает VistaNews.

Оказалось, что, в основном, прекрасному полу нужна новая модель смартфона от Apple, чтобы заставить приятельниц завидовать. Это своеобразный символ превосходства. Однако девушки уже меньше используют для такого именно iPhone. Их теперь более привлекают драгоценности.

Эксперты выяснили, что 8 лет назад о «смартфоне для зависти» мечтали почти три четверти среди тех, кого они опросили. В 2018 году количество желающих стать владелицей iPhone уменьшилось более, чем в два раза. Больше всего девушек отвращает от гаджета его слишком «заоблачная» стоимость. Они отмечают, что лучше купят за 1 тысячу долларов ювелирные украшения или меха.

Ирина Летинская