Эксперты рассказали, оправдан ли секс с боссом

Множество научных теорий о природе человеческих взаимоотношений, авторами коих являются известнейшие мировые психологи, подтверждают, что совместная деятельность очень часто запускает механизмы влюбленности и страсти. Офис – это площадка, где между дружбой и сексом лежит очень тонкая грань.
Эксперты имеют несколько советов для тех, кто все-таки не удержался и увлекся «служебным романом». Первое правило: хранить личные отношения втайне от других. Самая распространенная ошибка – делиться с друзьями о своих сексуальных отношениях. Коллектив может разрушить зарождающийся роман.
Второе правило: не заниматься «этим» в офисе. Если мужчина не босс, то даже мечтать не стоит о сексе в стенах компании. Подобное поведение может вызвать насмешки окружающих или вовсе спровоцирует увольнение «распутных» сотрудников.
Третья рекомендация специалистов гласит, что лучше не смешивать личные отношения с рабочими. Если коллеги имеют личную близость, то это приводит к тому, что грань между рабочими отношениями и личными размывается. Поэтому очень важно контролировать свои чувства и не перемешивать любовь и работу.
Кроме того, эксперты также советуют не пренебрегать рабочими обязанностями и не превышать полномочий. На работе нужно думать о работе, не стоит обеденные перерывы превращать в рандеву, которые длятся до трех часов.
Специалисты отмечают, что очень важно защищать свое доброе имя, а также продумывать пути отхода заранее. Не стоит злоупотреблять «служебными романами», так как это спровоцирует распространение различных слухов. Следует помнить, что подобные отношения не всегда имеют счастливый конец – не всегда можно рассчитывать на марш Мендельсона. Важно изначально обсудить, чего ожидает каждый партнер, и какие перспективы ожидают «сладкую парочку».