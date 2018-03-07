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| | Эксперты рассказали, оправдан ли секс с боссом

Эксперты рассказали, оправдан ли секс с боссом

Вчера, 19:33
Сексуальная близость очень распространенное явление на работе. Известно, что никаких положительных последствий это не имеет. Кроме того, корпоративный устав организаций запрещает подобные взаимоотношения, но, несмотря на это, мало кому удается избежать соблазна.

Эксперты рассказали, оправдан ли секс с боссом

 

Множество научных теорий о природе человеческих взаимоотношений, авторами коих являются известнейшие мировые психологи, подтверждают, что совместная деятельность очень часто запускает механизмы влюбленности и страсти. Офис – это площадка, где между дружбой и сексом лежит очень тонкая грань.

Эксперты имеют несколько советов для тех, кто все-таки не удержался и увлекся «служебным романом». Первое правило: хранить личные отношения втайне от других. Самая распространенная ошибка – делиться с друзьями о своих сексуальных отношениях. Коллектив может разрушить зарождающийся роман.

Второе правило: не заниматься «этим» в офисе. Если мужчина не босс, то даже мечтать не стоит о сексе в стенах компании. Подобное поведение может вызвать насмешки окружающих или вовсе спровоцирует увольнение «распутных» сотрудников.

Третья рекомендация специалистов гласит, что лучше не смешивать личные отношения с рабочими. Если коллеги имеют личную близость, то это приводит к тому, что грань между рабочими отношениями и личными размывается. Поэтому очень важно контролировать свои чувства и не перемешивать любовь и работу.

Кроме того, эксперты также советуют не пренебрегать рабочими обязанностями и не превышать полномочий. На работе нужно думать о работе, не стоит обеденные перерывы превращать в рандеву, которые длятся до трех часов.

Специалисты отмечают, что очень важно защищать свое доброе имя, а также продумывать пути отхода заранее. Не стоит злоупотреблять «служебными романами», так как это спровоцирует распространение различных слухов. Следует помнить, что подобные отношения не всегда имеют счастливый конец – не всегда можно рассчитывать на марш Мендельсона. Важно изначально обсудить, чего ожидает каждый партнер, и какие перспективы ожидают «сладкую парочку».
Татьяна Преображенская
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