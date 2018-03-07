Путин назвал организаторов «групп смерти» в соцсетях упырями

На недавней встрече с сотрудницами булочно-кондитерского комбината из Самары, президент России озвучил свое отношение по поводу «групп смерти» в соцсетях. Владимир Путин настоял на увеличении ответственности относительно организаторов таких групп, а их самих назвал упырями.

Во время встречи в Самаре с сотрудницами булочно-кондитерского производства в честь наступающего международного женского дня, Владимир Путин затронул тему увеличения ответственности по отношению организаторам деструктивных групп в соцсетях. Тех, кто организовал так называемые «группы смерти», президент Российской Федерации назвал упырями.Путин обратил внимание на данную проблему некоторое время назад, и именно он настоял на ужесточении ответственности за подстрекательство к нанесению вреда здоровья человеку с помощью социальных сетей. Также президент озвучил мнение о том, что в существующих обстоятельствах, необходимо «душить свободу» в Интернете, если она приобретает подобные проявления. Глава РФ считает, что для защиты граждан страны, нужно чтобы и Интернет подчинялся определенным правилам.