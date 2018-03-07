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Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии

Сегодня, 18:39
Участники ЧВК «Вагнера» анонимно сообщили представителям СМИ некоторые подробности про частную военную кампанию в Сирии. Как выяснилось, всего на позициях правительственных войск находится около 8 тысяч граждан России.

Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии

 

При условиях соблюдения анонимности один из участников ЧВК «Ванера», занимающий командующую должность, открыл определенные подробности военной сирийской кампании, которая началась 2015 году. Численность «группы Вагнера» составляет приблизительно 2 тысячи человек, но всего на стороне правительства служат до 8 тысяч российский бойцов.

С участниками ЧВК заключаются договора на проведение георазведки или на работу на нефтяном производстве. Но при этом есть оговорка о том, что работать нужно в зоне боевых действий и нужно быть готовым в случае необходимости воспользоваться оружием. Берут людей старше 25 лет, без криминального прошлого и тех, кто не работал с «конкурентами». При этом, командир сообщает, что чеченцев не берут на службу, потому что русские воюют «лучше всех».

Претендентов тестируют с психологом. После проверки члены ЧВК летят из Ростова-на-Дону до Хмеймима. Вылеты на чартерах могут быть совершены и из Моздока. Часть военных плывут на десантном корабле.
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