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| | Школьник из Костаная спасет Землю от апокалипсиса

Школьник из Костаная спасет Землю от апокалипсиса

Сегодня, 18:19
16-летний школьник из Костаная создал компьютерную программу, которая определит, что «нужно бросить в космос, чтобы астероид пролетел мимо Земли».

Школьник из Костаная спасет Землю от апокалипсиса

 

Свою научную разработку ученик Артем Хан защитил в Южной Корее. Отметим, что Международный конкурс «Молодой ученый» организовали в городе Тэджон. Кроме Артема, который представлял Костанайскую область Казахстана, было еще 12 представителей из разных стран. Проект парня завоевал третье место.

Школьник из Костаная спасет Землю от апокалипсиса

 

Артем Хан поведал, что его проект в будущем поможет специалистам удачно проводить посадки космических кораблей на поверхность астероида. Также Артем рассказал, что работа его началась с теории, что Солнце и Юпитер – это двойная система. Затем он начал придумывать программу для таких расчетов и его осенило, что данный проект поможет и в других системах.

Хан заявил, что если в космос запустить что-нибудь, то астероид может полететь в другую сторону. Однако этот объект должен быть достаточно тяжелым. Массу, угол и все остальное может определить его программа. Доклад Артем представлял на английском языке. Ученые из других стран были поражены работой, а учредители мероприятия пригласили его на Байконур.
Анна Котова
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