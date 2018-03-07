Школьник из Костаная спасет Землю от апокалипсиса

16-летний школьник из Костаная создал компьютерную программу, которая определит, что «нужно бросить в космос, чтобы астероид пролетел мимо Земли».

Свою научную разработку ученик Артем Хан защитил в Южной Корее. Отметим, что Международный конкурс «Молодой ученый» организовали в городе Тэджон. Кроме Артема, который представлял Костанайскую область Казахстана, было еще 12 представителей из разных стран. Проект парня завоевал третье место.

Анна Котова

Артем Хан поведал, что его проект в будущем поможет специалистам удачно проводить посадки космических кораблей на поверхность астероида. Также Артем рассказал, что работа его началась с теории, что Солнце и Юпитер – это двойная система. Затем он начал придумывать программу для таких расчетов и его осенило, что данный проект поможет и в других системах.Хан заявил, что если в космос запустить что-нибудь, то астероид может полететь в другую сторону. Однако этот объект должен быть достаточно тяжелым. Массу, угол и все остальное может определить его программа. Доклад Артем представлял на английском языке. Ученые из других стран были поражены работой, а учредители мероприятия пригласили его на Байконур.