Данила Козловский поздравил дам с Международным женским днем

На видеохостинге YouTube появилась расширенная версия трейлера художественного фильма под названием «Тренер», в котором Данила Козловский выступил не только в роли актёра, но и в качестве режиссёра и продюсера. На видео можно заметить, как персонаж Козловского настраивает своих подопечных футболистов на правильное отношение к женщинам, напоминая им, что дамы являются самым драгоценным, что есть в жизни. В трейлере присутствуют несколько комичных моментов, которые заставят улыбнуться любую девушку.
Данила Козловский поздравил дам с Международным женским днемСегодня, 16:59
В Москве завершились съемки полнометражного фильма Данила Козловского «Тренер». Это его дебютная режиссерская работа.
Российский актер Данила Козловский впервые выступит в качестве режиссера и снимет фильм «Тренер» в честь Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году
Известный российский киноактер решил попробовать себя в роли режиссера. Дебютная лента о футболе «Тренер» выйдет в прокат в 2018 году.