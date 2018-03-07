Данила Козловский поздравил дам с Международным женским днем

Прославленный российский актёр кино и театра Данила Козловский выразил свои поздравления всем дамам в преддверии Международного женского дня. Поздравил всех женщин с 8 марта персонаж Козловского в фильме «Тренер», который появится в кинотеатрах уже в апреле.

Напомним, съёмки «Тренера» окончились ещё летом прошлого года, а на экраны кинотеатров данная картина попадёт уже 19 апреля. Заметим, сценарий данной киноленты расскажет историю талантливого футболиста в исполнении Козловского, которому суждено проявить свой талант не на футбольном поле, а в качестве тренера.

Александр Вест

На видеохостинге YouTube появилась расширенная версия трейлера художественного фильма под названием «Тренер», в котором Данила Козловский выступил не только в роли актёра, но и в качестве режиссёра и продюсера. На видео можно заметить, как персонаж Козловского настраивает своих подопечных футболистов на правильное отношение к женщинам, напоминая им, что дамы являются самым драгоценным, что есть в жизни. В трейлере присутствуют несколько комичных моментов, которые заставят улыбнуться любую девушку.