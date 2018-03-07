Популярный красноярский психолог снялся в шоу «Дом-2»

Прославленный красноярский психотерапевт и психолог Андрей Зберовский принял участие в съёмках очередного эпизода телевизионного шоу «Дом-2». Вместе с участниками телестройки психотерапевт участвовал в разборе темы, посвящённой домашнему насилию.

Андрей Зберовский заявил о том, что это было не первым приглашением на съёмки данной телепередачи, которые он получал, так как его приглашали сняться в «Доме-2» и ранее. Помимо съёмок на канале ТНТ Зберовскому довелось выступить и на Первом канале, где он также проявлял свои профессиональные навыки в ток-шоу. Помимо съёмок на телевидении Андрей также ведёт свой сайт, посвящённый психологии, который и стал причиной того, что на психолога обратили внимание продюсеры шоу.

Александр Вест

По словам психотерапевта из Красноярска, в данный момент многие эпизоды «Дом-2» несут полезную смысловую нагрузку для зрителей, так как нередко на съёмках передачи участники шоу вместе с ведущими разбирают важные социальные темы.