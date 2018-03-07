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| | Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ

Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ

Сегодня, 16:18
Большинство именитых информационных зарубежных и отечественных изданий полагают, что победа в президентских выборах 2018 года в России достанется Владимиру Путину. Однако, некоторые экстрасенсы и эксперты склонны полагать, что шансы есть и у других кандидатов.

Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ

 

Прославленный астролог по имени Михаил Левин заявил о том, что стабильность в России будет достигнута благодаря кандидату, который победит на предстоящих президентских выборах. Астролог заметил, что новый президент РФ не будет относиться к элите, или иметь связи с известными политиками. Ясновидящая Мария Дюваль из Франции поведала о том, что новый президент России сумеет наладить российскую экономику, обеспечив стране процветание.

По словам астролога Павла Глобы, победитель предстоящей президентской гонки в РФ умрёт после своего избрания. Однако, Глоба не уточнил, как скоро наступит смерть нового российского лидера. Также Нострадамус оставил послание, в котором говорится, что президент, который поведёт Россию вперёд после выборов-2018, будет выходцем с севера.
Александр Вест
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