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| | Командир российского экипажа МКС поздравил женщин Земли с 8 марта

Командир российского экипажа МКС поздравил женщин Земли с 8 марта

Сегодня, 16:12
Возглавляющий экипаж 55-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) Антон Шкаплеров непосредственно с орбиты поздравил женщин планеты Земля с наступающим праздником 8 марта. Соответствующее видеообращение от космонавта появилось на официальном YouTube-канале Роскосмоса.

Командир российского экипажа МКС поздравил женщин Земли с 8 марта

 

«Дорогие дамы! Хотелось бы поздравить вас с космической орбиты и пожелать в этот замечательный весенний день любви, счастья и красоты! Ради вас, наших мам, жён, сестер, подруг, дочерей мы, мужчины, готовы идти на любые подвиги», - сказал он.

Во время сложнейшего монтажа нового блока за бортом МКС Александр Мисуркин вместе со своим напарником Антоном Шкаплеровым установили 3 февраля новый мировой рекорд по факту продолжительности нахождения в открытом космическом пространстве среди отечественных космонавтов. Составил рекордный период нахождения 8 часов и 12 минут.
Благодаря этому в отечественном сегменте МКС вскоре должна появится техническая возможность по передаче большого потока информации через спутники «Луч», а также избавление от своеобразной зависимости постоянно «одалживать» у коллег с американского сегмента станции высокоскоростное Интернет-соединение.
Николай Офицеров
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