Командир российского экипажа МКС поздравил женщин Земли с 8 марта

Возглавляющий экипаж 55-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) Антон Шкаплеров непосредственно с орбиты поздравил женщин планеты Земля с наступающим праздником 8 марта. Соответствующее видеообращение от космонавта появилось на официальном YouTube-канале Роскосмоса.

Николай Офицеров

», - сказал он.Во время сложнейшего монтажа нового блока за бортом МКС Александр Мисуркин вместе со своим напарником Антоном Шкаплеровым установили 3 февраля новый мировой рекорд по факту продолжительности нахождения в открытом космическом пространстве среди отечественных космонавтов. Составил рекордный период нахождения 8 часов и 12 минут.Благодаря этому в отечественном сегменте МКС вскоре должна появится техническая возможность по передаче большого потока информации через спутники «Луч», а также избавление от своеобразной зависимости постоянно «одалживать» у коллег с американского сегмента станции высокоскоростное Интернет-соединение.