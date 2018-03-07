Колдунья предостерегла женщин об опасности марта

Руководствуясь предсказаниями, которые она получает от своих рун, каждая из которых представляет отдельную сферу жизни, колдунья поведала, что энергетика марта благоволит к заключению сделок, которые нужно осуществлять без опасения о последствиях. Также провидица заявила, что в личной жизни следует повиноваться веяниям судьбы и не переживать за последствия своих решений на любовном поприще. Однако март может оказаться довольно опасным для женщин в плане здоровья, поэтому колдунья посоветовала обратить особое внимание на состояние своего организма, к которому следует относиться в начале весны более бережно.
В финансовой сфере, по словам Агуль Хуснетдиновой, женщинам следует проверить возможные источники дополнительного заработка, однако в таком случае нужно следить за положением «подводных камней», которые всегда присутствуют в финансовых операциях.