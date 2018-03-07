Колдунья предостерегла женщин об опасности марта

Агуль Хуснетдинова, получившая широкую известность благодаря съёмкам в проекте «Сверхъестественный отбор», рассказала женщинам о том, почему март является средоточием различных рисков для представительниц прекрасного пола.

Руководствуясь предсказаниями, которые она получает от своих рун, каждая из которых представляет отдельную сферу жизни, колдунья поведала, что энергетика марта благоволит к заключению сделок, которые нужно осуществлять без опасения о последствиях. Также провидица заявила, что в личной жизни следует повиноваться веяниям судьбы и не переживать за последствия своих решений на любовном поприще. Однако март может оказаться довольно опасным для женщин в плане здоровья, поэтому колдунья посоветовала обратить особое внимание на состояние своего организма, к которому следует относиться в начале весны более бережно.

Александр Вест

В финансовой сфере, по словам Агуль Хуснетдиновой, женщинам следует проверить возможные источники дополнительного заработка, однако в таком случае нужно следить за положением «подводных камней», которые всегда присутствуют в финансовых операциях.