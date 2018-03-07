Смошенничал или проклял: Черный маг навел порчу в интернете на хакера

Намтар Энзигаль, маг-демонолог и участник программы «Битва экстрасенсов» продемонстрировал свои способности в борьбе против мошенников, которые промышляют в интернете. Ростовский мг опубликовал свою переписку со злоумышленником, который взломал страницу знакомой Энзигаля.

Анна Котова

Неизвестный злоумышленник попытался применить обычный метод вымогательства: от имени знакомой мага он попросил у Намтара 500 рублей в долг, чтобы он деньги перевел на карту, при этом обещая через время вернуть сумму. Экстрасенс незамедлительно все понял и пригрозил мошеннику, что наведет на него порчу. Однако хакер решил перевести все в шутку и попросил мага, чтобы он наколдовал ему побольше людей, которые клюнут на его «развод». На это Энзигаль отметил, что при ухудшении самочувствия мошенник сам будет присылать деньги, так как эта услуга платная. Отметим, что цена такой услуги 15 тысяч рублей.Знакомые, которые в интернете просят занять денег, путь даже у них серьезные ситуации, чаще всего оказываются обычными мошенниками. В таких ситуация нужно позвонить знакомому и сообщить, что его страницу взломали.