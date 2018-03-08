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| | На 8 марта в Пензе предлагают арендовать букет роз и мужчину

На 8 марта в Пензе предлагают арендовать букет роз и мужчину

Сегодня, 06:20
Девушкам из Пензы предлагают арендовать на 8 марта букеты роз, а в случае необходимости и мужчину. Об этом пишут местные СМИ.

На 8 марта в Пензе предлагают арендовать букет роз и мужчину

 

Первый интернет-сервис по аренде роз появился в Москве. Теперь и в Пензе местным жительницам предлагают на время воспользоваться букетом красивых цветов для фотосессии. Авторы проекта обещают в случае необходимости привезти даже 101 розу, но такое удовольствие стоит недешево.

Стоимость десяти минут фотосессии обойдется клиентке в 600-1000 рублей. Также имеется услуга целым женским группам, но тогда за дополнительный промежуток времени придется выложить еще 400 рублей. Кроме роз дамам предлагают арендовать и кавалера, если такого не имеется. Его роль может сыграть курьер, но при этом лицо парня не должно попасть в кадр. В СМИ пишут, чего только девушки не сделают, дабы показать, что все они счастливы и не одиноки 8 марта.
Никита Готский
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