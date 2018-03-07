МЧС России предсказывает увеличение в стране количества природных катастроф

Количество опасных погодных явлений в России может увеличится в несколько раз. Соответствующий прогноз сделали эксперты из центра МЧС «Антистихия». Информацию распространили представители отечественных СМИ.

Николай Офицеров

Сделаны данные выводы были на основе проведенного анализа опасных метеорологических явлений, которые происходили по причине изменения климата в последнюю четверть столетия. Частота погодных ЧП неумолимо растет, потому в ближайшее время их может стать, в среднем, шестнадцать подобных явлений в год.», - отмечается в сообщении спасательного ведомства.По данным центра, большинство опасных погодных явлений происходит в теплое время года с апреля по октябрь. В период с 1991 по 2017 год на этот промежуток пришлось 73% ЧП, а в 2017 году 81%.Общероссийский центр по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» был основан в 1999 году. Занимается он, в том числе, мониторингом и прогнозированием ЧС.