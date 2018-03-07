МЧС России предсказывает увеличение в стране количества природных катастроф

Сделаны данные выводы были на основе проведенного анализа опасных метеорологических явлений, которые происходили по причине изменения климата в последнюю четверть столетия. Частота погодных ЧП неумолимо растет, потому в ближайшее время их может стать, в среднем, шестнадцать подобных явлений в год.
«Количество имеет серьезно выраженную тенденцию к росту, повторяя тенденцию роста температуры вследствие климатических изменений. Соответствующий факт является непосредственным свидетельством связи между динамикой природных явлений и изменений климата. Следовательно, появятся также неблагоприятные тенденции к росту предпосылок ЧС», - отмечается в сообщении спасательного ведомства.
По данным центра, большинство опасных погодных явлений происходит в теплое время года с апреля по октябрь. В период с 1991 по 2017 год на этот промежуток пришлось 73% ЧП, а в 2017 году 81%.
Общероссийский центр по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» был основан в 1999 году. Занимается он, в том числе, мониторингом и прогнозированием ЧС.