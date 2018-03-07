Взломанная "умная остановка" в Ульяновске показывала порно

Власти Ульяновска разместили в Сети запись со взломом «умной остановки». На кадрах заметно, как молодой парень публикует новое видео на дисплеи остановки. В конечном счете остановка показывает людям «горячие» записи. Более внимательно рассмотреть их довольно проблематично, потому как автор закрасил экран черным.
Взломанная "умная остановка" в Ульяновске показывала порноВчера, 22:40
17 марта, утром, был убит работник магазина «Гулливер» в Ульяновске. 41-летний Александр решил вынести мусор, вернувшись, он был весь в крови.
В Сети появилось видео, где блогер из Ульяновска ради рейтинга и «лайков» поджег своего друга. Инцидент закончился без глобальных происшествий.
В ночь на 19 июня, в самом центре Ульяновска, на улице Гончарова произошло ДТП, которое унесло жизнь молодой девушки.