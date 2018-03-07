Взломанная "умная остановка" в Ульяновске показывала порно

На одной из «умных» остановок Ульяновска демонстрировалось порновидео. Ролик загрузил неизвестный молодой человек.

В администрации Ульяновска сообщили, что подобное безобразие на «умной остановке» продолжалось почти два часа. После этого представители организации, установившей ее, вернули на мониторы прежние видеоролики, а также укрепили защиту техники от новых злодеяний хакеров. Самого взломщика в настоящее время ищет полиция.

Никита Готский

Власти Ульяновска разместили в Сети запись со взломом «умной остановки». На кадрах заметно, как молодой парень публикует новое видео на дисплеи остановки. В конечном счете остановка показывает людям «горячие» записи. Более внимательно рассмотреть их довольно проблематично, потому как автор закрасил экран черным.