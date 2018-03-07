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| | Маршрутчик-стритрейсер из Брянска взорвал интернет

Маршрутчик-стритрейсер из Брянска взорвал интернет

Вчера, 22:20
В социальной сети Twitter появился снимок наглого водителя маршрутного такси, выехавшего на встречную полосу, дабы объехать пробку. Нахальство взбудоражило всех водителей.

Маршрутчик-стритрейсер из Брянска взорвал интернет

 

Сегодня утром в городе Брянск по улице Крахмалёва, которая находится в районе Советском, водители автомобилей были шокированы наглостью водителя маршрутного такси. В связи с большим потоком автомобилей утром образовалась небольшая пробка, которую водитель маршрутки решил объехать по встречной полосе, тем самым перекрыв движение на ней и чуть не спровоцировав ДТП. Водители легковых автомобилей возмущены таким наглым и безответственным поступком маршрутчика.

Ффото маршрутного такси с номерным знаком запечатлели возмущенные автомобилисты и отправили в службу ГИБДД для принятия соответственных мер наказания водителя за грубое нарушение ПДД.
Пелагея Лебединская
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