Маршрутчик-стритрейсер из Брянска взорвал интернет

В социальной сети Twitter появился снимок наглого водителя маршрутного такси, выехавшего на встречную полосу, дабы объехать пробку. Нахальство взбудоражило всех водителей.

Пелагея Лебединская

Сегодня утром в городе Брянск по улице Крахмалёва, которая находится в районе Советском, водители автомобилей были шокированы наглостью водителя маршрутного такси. В связи с большим потоком автомобилей утром образовалась небольшая пробка, которую водитель маршрутки решил объехать по встречной полосе, тем самым перекрыв движение на ней и чуть не спровоцировав ДТП. Водители легковых автомобилей возмущены таким наглым и безответственным поступком маршрутчика.Ффото маршрутного такси с номерным знаком запечатлели возмущенные автомобилисты и отправили в службу ГИБДД для принятия соответственных мер наказания водителя за грубое нарушение ПДД.