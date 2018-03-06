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| | Депутат Рады назвал поэтессу Анну Ахматову украинкой

Депутат Рады назвал поэтессу Анну Ахматову украинкой

Вчера, 22:57
Член радикальной партии, являющийся депутатом Рады, выступил с заявлением о том, что Анна Ахматова была украинской поэтессой. В том, что Ахматову сделали русской, виновата «пропаганда московитов», настаивает политик

Депутат Рады назвал поэтессу Анну Ахматову украинкой

 

Член радикальной украинской партии, являющийся депутатом Верховной Рады, настаивает на том, что поэтесса Анна Ахматова была украинкой, несмотря на то, что говорила по-русски. Имперская пропаганда со стороны московитов, которые бросили в тюрьму ее супруга и издевались над Ахматовой, специально заставляла поверить, что поэтесса русская, утверждал депутат Украины.

«Это – наше», - заключил он в свое посте для Facebook. В качестве убедительного доказательства депутат привел сведения о том, что Ахматова говорила о ненависти к тому режиму, в котором жила, за то впоследствии поплатилась.

Ранее украинский литератор выступил с критикой литературного наследия Булгакова и Пушкина, а их самих назвал плагиатчиками. Литератор не считает простым совпадением то, что используемые русскими авторами образы и сюжетные линии сильно похожи на работы других писателей.
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