Депутат Рады назвал поэтессу Анну Ахматову украинкой

Член радикальной украинской партии, являющийся депутатом Верховной Рады, настаивает на том, что поэтесса Анна Ахматова была украинкой, несмотря на то, что говорила по-русски. Имперская пропаганда со стороны московитов, которые бросили в тюрьму ее супруга и издевались над Ахматовой, специально заставляла поверить, что поэтесса русская, утверждал депутат Украины.
«Это – наше», - заключил он в свое посте для Facebook. В качестве убедительного доказательства депутат привел сведения о том, что Ахматова говорила о ненависти к тому режиму, в котором жила, за то впоследствии поплатилась.
Ранее украинский литератор выступил с критикой литературного наследия Булгакова и Пушкина, а их самих назвал плагиатчиками. Литератор не считает простым совпадением то, что используемые русскими авторами образы и сюжетные линии сильно похожи на работы других писателей.