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| | Forbes окончательно развеял миф о «высококачественных украинских продуктах»

Forbes окончательно развеял миф о «высококачественных украинских продуктах»

Вчера, 22:53
Журнал Forbes и организация Statista составили рейтинг товаров на основе результатов социологического исследования, в котором приняли участие 43 тысячи человек из 52 стран мира.

Forbes окончательно развеял миф о «высококачественных украинских продуктах»

 

Украина в данном списке заняла 45 место, тем самым развенчался миф о высококачественных продуктах этой страны. Первая позиция досталась Германии, за ней следуют Швейцария и ЕС. В ТОП-10 преимущественно вошли европейские государства. Исключением являются США, Канада и Япония. Россия оказалась на 26 месте. Перед РФ в рейтинге расположилась Польша. В Киеве неоднократно заявляли о высоком качестве продуктов питания на Украине. Эти слова оказались ложными. Качество продовольствия в стране оставляет желать лучшего.

Ранее Украина занимала более высокие позиции в рейтингах Forbes. Киев не славится отличной техникой, но продукты в государстве считались довольно неплохими. В последнее время и качество продовольствия в Украине ухудшилось. Германия получила максимальное количество баллов, оставив всех конкурентов позади.
Домбровский Сергей
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