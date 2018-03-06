Житель Якутии слепил из навоза ответ Илону Маску

В Сети появилось сообщение о том, что житель Якутии, известный своими скульптурами из навоза, создал еще одну – космическую ракету. Скульптор назвал своё произведение ответом России на гениальность Илона Маска - создателя Tesla и SpaceX.

В Сети получила распространение новость о том, что известный российский скульптор, специализирующийся на изготовлении фигур из замерзших на морозе экскрементов, создал новую работу. Тематика нового изваяния имела актуальный смысл и якобы символизировала ответ России на достижения в космических полетах Илона Маска. На фото статуи видно, что она представляла собой ракету, направленную в небо.Сам навозный скульптор опроверг свою причастность к данной скульптуре. Более того, фото, где позади него расположена приписываемая ему ракета, являются подделкой. Творец пожаловался, что про него разное пишут в Интернете, в том числе и то, что из фекалий он создаст избирательную урну. По поводу, урны ему даже звонил московский журналист.