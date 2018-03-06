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| | «Аэрофлот» лишит хулиганов элитных статусов в программе лояльности

«Аэрофлот» лишит хулиганов элитных статусов в программе лояльности

Вчера, 22:13
«Аэрофлот» лишит дебоширов на борту самолетов, которые ведут себя неадекватно по отношению к работникам авиаперевозчиков, элитных статусов в программе лояльности «Аэрофлот Бонус».

«Аэрофлот» лишит хулиганов элитных статусов в программе лояльности

 

Причиной такому решению выступает увеличение числа случаев девиантного поведения пассажиров в воздушном корабле. Бортпроводники часто жалуются не только на оскорбления, но даже на избиение. По словам представителей компаний-перевозчиков, владельцы серебряных, золотых и платиновых карт «Аэрофлот Бонус» общались с сотрудниками самолетов, как с рабами. Они позволяли себе грубить стюардессам, оскорблять членов экипажа. Некоторые агрессоры допускали даже рукоприкладство.

В 2017 году глава России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий меры воздействия на хулиганов, на борту лайнеров. Теперь агрессоров станут лишать элитного статуса в программе «Аэрофлот Бонус» и запрещать им повторно регистрироваться в ней. Данная мера призвана сделать пассажиров более вежливыми.
Домбровский Сергей
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