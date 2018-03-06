«Аэрофлот» лишит хулиганов элитных статусов в программе лояльности

«Аэрофлот» лишит дебоширов на борту самолетов, которые ведут себя неадекватно по отношению к работникам авиаперевозчиков, элитных статусов в программе лояльности «Аэрофлот Бонус».

Домбровский Сергей

Причиной такому решению выступает увеличение числа случаев девиантного поведения пассажиров в воздушном корабле. Бортпроводники часто жалуются не только на оскорбления, но даже на избиение. По словам представителей компаний-перевозчиков, владельцы серебряных, золотых и платиновых карт «Аэрофлот Бонус» общались с сотрудниками самолетов, как с рабами. Они позволяли себе грубить стюардессам, оскорблять членов экипажа. Некоторые агрессоры допускали даже рукоприкладство.В 2017 году глава России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий меры воздействия на хулиганов, на борту лайнеров. Теперь агрессоров станут лишать элитного статуса в программе «Аэрофлот Бонус» и запрещать им повторно регистрироваться в ней. Данная мера призвана сделать пассажиров более вежливыми.