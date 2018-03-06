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| | Под Ростовом-на-Дону построят новый испытательный вертолетный комплекс

Под Ростовом-на-Дону построят новый испытательный вертолетный комплекс

Вчера, 21:56
Под Ростовом-на-Дону планируют построить комплекс для испытания вертолетов с целью уменьшения полетов над городской частью застроек. Застройщики собираются завершить этот проект к 2021 году, информирует директор «Самолетов России».

Под Ростовом-на-Дону построят новый испытательный вертолетный комплекс

 

С июня 2018 года собираются начать строительство комплекса для испытания новых вертолетов в Батайске, расположенном в Ростовской области РФ. Комплекс будет использоваться для испытания летательных аппаратов от «Ростовертола». Строительство места испытаний в этой части Ростовской области должно минимизировать количество полетов над городской частью Ростова-на-Дону, сообщил генеральный директор «Вертолетов России».

На сегодняшний день застройщики собираются закончить строительные работы к 2021 году. Кроме того, сообщается о том, что в Батайск могут перенести цех, где осуществляется окончательная сборка, а также туда перенесут логистический комплекс и создадут в нем центр поддержки и учебный центр.
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