Под Ростовом-на-Дону построят новый испытательный вертолетный комплекс

Под Ростовом-на-Дону планируют построить комплекс для испытания вертолетов с целью уменьшения полетов над городской частью застроек. Застройщики собираются завершить этот проект к 2021 году, информирует директор «Самолетов России».

С июня 2018 года собираются начать строительство комплекса для испытания новых вертолетов в Батайске, расположенном в Ростовской области РФ. Комплекс будет использоваться для испытания летательных аппаратов от «Ростовертола». Строительство места испытаний в этой части Ростовской области должно минимизировать количество полетов над городской частью Ростова-на-Дону, сообщил генеральный директор «Вертолетов России».На сегодняшний день застройщики собираются закончить строительные работы к 2021 году. Кроме того, сообщается о том, что в Батайск могут перенести цех, где осуществляется окончательная сборка, а также туда перенесут логистический комплекс и создадут в нем центр поддержки и учебный центр.