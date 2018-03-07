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| | УСЗК "Измайлово" принял в своих стенах AMAKids World Cup 2018

УСЗК "Измайлово" принял в своих стенах AMAKids World Cup 2018

Сегодня, 04:08

В Москве состоялся первый в истории Российской Федерации чемпионат по ментальной арифметике АМАKids World Cup 2018. Местом его проведения выступил УСЗК «Измайлово». Зрительская аудитория мероприятия поражала воображение своими масштабами, а подробное освещение перипетий турнира обеспечили многочисленные представители СМИ. В число партнеров чемпионата вошел БФ «Жизнь как чудо», чьим волонтерам во время мероприятия удалось собрать 27 тысяч 600 рублей на лечение нуждающихся детей.

УСЗК "Измайлово" принял в своих стенах AMAKids World Cup 2018

Торжественная церемония открытия чемпионата ознаменовалась выступлением известного политика, лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. В свою очередь, основатель AMAKids Владимир Федяй выразил благодарность родителям детей за их активное воспитание. Участие в чемпионате приняла тысяча детишек в возрасте от 5 до 16 лет. Вне зависимости от продемонстрированных результатов спонсоры наградили призами каждого участника. Главным же призом выступила поездка в парижский Диснейленд, которую предоставил туроператор ENJOY MICE & TRAVEL Company. Его завоевали Алиса Гусева из Екатеринбурга (младшая группа) и София Татаурова из Кирова (старшая группа).

 

Следует добавить, что в число почетных гостей АМАKids World Cup 2018вошли: солистка Большого театра, актриса кино Анастасия Меськова, генеральный директор благотворительного «Фонда Елены Образцовой» Наталья Игнатенко, профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Ершов, музыкальный продюсер, общественный деятель Олег Еремин, певец, музыкальный продюсер и предприниматель Андрей Ковалев, певец Марио Дюрант, председатель Российского профсоюза студентов Алексей Казак, руководитель центра мониторинга качества образования Юрий Наконечный, первый секретарь посольства Узбекистана в Москве Алишер Усманов, певец, шоумен и актер Сергей Крылов и музыкант, композитор и музыкальный продюсер Матвей Аничкин.

 
 


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