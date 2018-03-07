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| | Исаак Калина сообщил, что все московские школы до конца года присоединятся к проекту "МЭШ"

Исаак Калина сообщил, что все московские школы до конца года присоединятся к проекту "МЭШ"

Сегодня, 04:08

Участниками проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) к концу 2018 г. станут все столичные школы. Такие сведения обнародовалв понедельник, 5 марта в рамках интервью ТАСС глава городского Депобразования Исаак Калина.

Исаак Калина сообщил, что все московские школы до конца года присоединятся к проекту "МЭШ"

По словам Исаака Иосифовича, во многих столичных школах на сей момент закупили ноутбуки и планшеты, установили интерактивные доски и провели высокоскоростной интернет. Конечно, в этом направлении еще многое нужно сделать, но есть убежденность, что до конца года во все школы главного российского мегаполиса поставят необходимое оборудование.

 

Проект «МЭШ» стал воплощаться в жизнь в сентябре 2016 г. Тогда участие в нем приняли шесть московских школ. Следует добавить, что к будущему году на цели централизации и внедрение этого проекта в каждой из столичных школ должны направить 16 миллиардов рублей.

 
 

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