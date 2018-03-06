Из-за пробок загруженность дорог Москвы достигла 9 баллов

С вечера вторника на дорожных путях города Москва начала складываться неблагоприятная ситуация. В настоящее время уровень загруженности дорог столицы в связи образовавшимися пробками достиг 9 баллов.

Ситуация с дорогами в Москве начала приобретать неблагоприятный характер с вечера вторника, и в настоящее время загруженность дорог достигла максимального результата – 9 баллов. Основные заторы наблюдаются в Третьем транспортном кольце. Незначительные изменения в медленном темпе движения машин замечены на Садовом и Бульварном кольцах, на Кремлевской и Москворецкой набережной.ТГК блокирует движение в обоих направлениях с севера и юго-восточной части. Сильно загружено МКАД на юго-востоке. Сообщается о том, что внутри Садового кольца скорость не может превысить порога в 20 километров в час, но есть исключения. К ним относятся проезжие части по ряду улиц: Якиманка, Большая Якиманка, Новый Арбат, Земляной Вал, а также Гоголевский бульвар.