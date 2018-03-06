В Астрахани в подарок к коту стоимостью 3,6 млн рублей дарят квартиру

В Сети распространяется информация о том, что в Астрахани продается кот за 3,6 млн рублей. В качестве бонуса к домашнему питомцу его хозяева обещают подарить квартиру.

В Сети появилось объявление о продаже кота за 3,6 млн рублей. Жителям Астрахани в подарок к приобретенному домашнему питомцу его хозяева обещают подарить квартиру площадью 127 квадратных метров. При этом авторы предостерегают: если новый хозяин или хозяева не смогут ужиться с котом, его заберут обратно.Не так давно СМИ сообщали о том, как в Воронеже у девушки некто отобрал котенка, а в качестве мести ее парень вместе с товарищем проник в квартиру обидчику. Двое преступников угрожали молодому человеку раскалённым утюгом и похитили из квартиры мобильный телефон и пять тысяч рублей.Также недавно в Новокузнецке был убит молодой человек, злоупотреблявший спиртными напитками и проживающий в одной квартире с братом. Убил его младший брат за то, что родственник гадил в квартире и перекладывал вину за это на кота.