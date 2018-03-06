В Петербурге выберут кота-президента

17 марта в Петербурге состоятся президентские выборы в кошачьей республике. В предвыборной гонке участвуют целых девять кандидатов от отдельных партий и общин. У каждого претендента есть своя предвыборная программа, опубликованная в блоге «Кошачья республика». Избиратели будут голосовать за своих избранников «рублем».

Сергей Денисов

Выборы в кошачьей республике досрочные. Предыдущий глава государства – 18-летний эрмитажный кот Валлен Деламот – после семи лет пребывания у власти подал в отставку. Он, наконец-то, нашел человеческую семью, о чем и написал в своем блоге. Голосование за нового кошачьего президента будет проходить на двух избирательных участках, которые находятся на улице Якубовича и на Литейном проспекте. Избирательными бюллетенями будут российские рубли, за подделку и фальсификацию которых полагаются реальные санкции.В финал по предварительному голосованию выходят трое претендентов, которые будут бороться за высший пост в «Кошачьей республике». На данный момент гендерный состав кандидатов выглядит перекошенным в сторону сильного пола: 7 котов и 2 эрмитажных кошки.