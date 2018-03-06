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| | Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова

Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова

Сегодня, 18:16
Волонтеры из Фонда Алексея Навального запустили квадрокоптер и сняли дом, который спроектирован так, что с него невозможно увидеть дачу вице-премьера Игоря Шувалова.

 

Загородный дом вице-премьера был раньше государственной собственностью, но потом стал частным владением. Он расположен в поселке Заречье Одинцовского района недалеко от кольцевой дороги. По соседству находятся элитный комплекс Сколково, и далее тянется лес. Здание, обращенное к строению высокого чиновника, имеет сферическую структуру и, как раз с северо-восточной стороны не имеет оконных проемов. Это сложилось исторически. Раньше на этой даче отдыхали члены политбюро, которым тоже не нужны были сторонние наблюдатели. Теперь, по словам Навального, Игорь Шувалов может спокойно гулять с собачкой, не опасаясь любопытных глаз.

С северо-восточной стороны неприкосновенную территорию прикрывает другая часть сферы здания с такими же замурованными окнами.
Сергей Денисов
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