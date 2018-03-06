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| | Маткапитал на дошкольное образование можно отправлять раньше положенного срока

Маткапитал на дошкольное образование можно отправлять раньше положенного срока

Сегодня, 17:59
На второй позиции после улучшения условий жизни стоит образование детей. Именно на это родители тратят средства от материнского капитала. В 2018 году были введены обновления для образовательных организаций, услугами которых можно воспользоваться благодаря этим выплатам.

Маткапитал на дошкольное образование можно отправлять раньше положенного срока

 

Благодаря новым законопроектам родители ребенка могут воспользоваться услугами организации, у которой есть лицензия на оказание учебных услуг. Такой организации не обязательно иметь государственную аккредитацию. Помимо этого есть еще несколько обновлений. Родители могут потратить средства от капитала на учебу ребенка не только по прошествии трех лет после рождения или усыновления ребенка. Сразу после рождения родители могут получить денежные средства для того, чтобы в детском саду или яслях за ребенком присматривали или ухаживали.

Такой возможностью воспользовались 26 семей, проживающих в Ростове и области. За 11 лет существования программы поддержки семьи 8,6 тысяч семей с детьми из Ростовской области потратили деньги материнского капитала на образование детей. Всего на это было потрачено 517 млн рублей.
Анна Котова
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