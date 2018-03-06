Ростовчане увидели проект строительства сквера «Северный»

Представители руководства Ворошиловского района Ростова показали проект строительства сквера «Северный» по улице Капустина. Данная программа является одной из 11, за которую жители города могут проголосовать 18 марта.

В Ростове намерены облагородить некоторые места. В связи с этим желанием мэрия проводит голосование. Людям представят 11 проектов по благоустройству Донской столицы. Тройку лидеров реализуют в этом году. В предполагаемом сквере «Северный» высадят порядка ста деревьев, более 1,8 тысячи кустарников, полторы сотни злаковых. Там создадут объекты с ландшафтом местной степи. Планируется построить детские площадки, места для отдыха. В этой зоне установят турники, дабы ростовчане занимались спортом.

Домбровский Сергей

В Ворошиловском районе высокая плотность населения, поэтому администрация уделяет ему особое внимание. Эксперты учитывают и психологическую составляющую. Руководители заметили, что улица Капустина пользуется большой популярностью среди горожан, поэтому именно здесь намерены возвести сквер «Северный».